VIDEO: Montáž fotovoltaických panelů na rodinném domě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Montáž fotovoltaických panelů na rodinném domě

Rodinný domek byl původně vytápěný akumulačním elektrickým topením. Jenže když vylétly ceny energií strmě vzhůru, ukázalo se, že je to už neúnosné. Proto se majitelka domu rozhodla raději nemálo investovat do změny systému vytápění. Vsadila na kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaikou, kde se budou přebytky vyrobené energie ukládat do baterie.

video: iDNES.cz