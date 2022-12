VIDEO: ČD se pochlubily Railjetem. V Rakousku je to standard Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nový jízdní řád přinese na střední Moravě řadu změn. Až do konce června 2023 je na hlavní trati na Prahu plánované nasazení soupravy Railjet. Před Vánoci pošlou České dráhy do provozu také nové RegioPantery, a to na nově elektrifikované trati z Olomouce přes Uničov do Šumperka.

video: ČD