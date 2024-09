VIDEO: Most chce koupit objekt obchodního domu Prior Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Most chce koupit objekt obchodního domu Prior v centru města. Za betonovou stavbu z druhé poloviny 70. let minulého století magistrát současnému vlastníkovi zaplatí 62 milionů korun. V budoucnu by tam mělo být multikino a komerční prostory.

video: iDNES.tv