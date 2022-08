VIDEO: Most D35 prověřilo šest naložených náklaďáků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Most D35 prověřilo šest naložených náklaďáků

Na budoucí dálnici D35 probíhaly ve středu zatěžovací zkoušky dálničních mostů. Šest plně naložených nákladních aut o hmotnosti 192 tun vytvořilo břemeno, které zatížilo most. Specializovaná firma pak měří takzvaný průhyb mostu. A také to, zda tento průhyb odpovídá tomu, co stanovil projektant.

video: iDNES.tv