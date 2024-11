VIDEO: Most přes Jizeru je po dvou letech hotový. Propojí Hradiště s Mimoní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V polovině listopadu se na most přes Jizeru u Mnichova Hradiště ve směru na Mimoň znovu vrátí doprava. Původní most musel být před 2 lety zbourán, kvůli jeho havarijnímu stavu. Nový most má vydržet minimálně 100 let. Ve středu zde proběhla zatěžkávací zkouška.

video: iDNES.tv