Přes 30 let stará estakáda, která je součástí obchvatu Moravské Třebové, vykazuje dle expertního posouzení vady. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však bezpečnost provozu na mostě ohrožena není. Silničáři chtějí most „udržet při životě“ do dostavby dálnice D35.

