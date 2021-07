VIDEO: Most přes Orlík je opět památkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Most přes Orlík je opět památkou

Ministerstvo kultury prohlásilo přes 130 let starý železniční most přes Orlík u Červené na Písecku za památku. Správa železnic přitom počítá s tím, že po stavbě nového mostu ten historický zbourá. To by teď nebylo možné. Rozhodnutí ministerstva je zatím nepravomocné a je tak možné vznášet námitky a podat odvolání.

video: iDNES.tv