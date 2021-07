VIDEO: Most přes řeku Ohři v Šemnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Most přes řeku Ohři v Šemnici

Historický most přes řeku Ohři v Šemnici na Karlovarsku plánuje kvůli havarijnímu stavu uzavřít Karlovarský kraj. Uzavření mostu se dotkne hlavně místních obyvatel, k nejbližšímu mostu je to čestnáct kilometrů. Zatím se neví, jestli most postavený z poválečných vojenských přebytků, nechá kraj opravit nebo postaví nový. Připravuje se ještě další posouzení technického stavu. Most je vyrobený z vojenské ženijního materiálu anglického původu, tzv. Bailyho mostu.

