Motoristé představili lídry do voleb. V Praze vsadili na majitelku Luční boudy
12. 6. 2026 13:44 Domácí
Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představila své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. „Zaujalo mě heslo - nechceme žít v městě napadeném Piráty,“ řekla Sovová, která je majitelkou Luční boudy v Krkonoších. V Ostravě bude lídrem Motoristů sobě poslanec Matěj Gregor, v Brně starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl.
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