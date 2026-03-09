Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá Triumph Trident 660

Domácí
Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá Triumph Trident 660. Podívejte se, jak zbrusu nová motorka vypadá.
video: Triumph
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:48

IQOO 15 Ultra Trailer
Lifestyle
9. 3. 2026 0:06
00:43

vivo X Fold5
Lifestyle
9. 3. 2026 0:06
01:03

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá Triumph Trident 660
Domácí
9. 3. 2026 0:06
02:54

Vyzkoušeli jsme čínské kombi BYD Seal 6 DM-i Touring
Technika
9. 3. 2026 0:06
01:16

USA a Izrael zaútočily na íránské ropné sklady a zařízení
Zahraniční
8. 3. 2026 18:28
01:42

Stavba D11 u polské hranice má skluz
Domácí
8. 3. 2026 18:10
00:51

Měsíce příprav, půlkilometrový vlak. Jak Češi dovezli na Ukrajinu 72 aut
Domácí
8. 3. 2026 18:00
00:41

Ukrajina vysílá experty na Blízký východ. Za pomoc proti dronům doufá v Patrioty
Zahraniční
8. 3. 2026 16:38
01:42

Starou faru myslibořický farář zboural bargem
Domácí
8. 3. 2026 15:20
00:33

V Kjótu se otevřel luxusní hotel Imperial, noc stojí až 19 tisíc dolarů
Zahraniční
8. 3. 2026 15:00
02:20

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl
Domácí
8. 3. 2026 14:38
01:48

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce
Domácí
8. 3. 2026 14:30
00:54

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk
Krimi
8. 3. 2026 14:12
01:41

Školka, kde má řemeslo zlaté dno. Malí dělníčci zatloukají hřebíky i řežou pilou
Domácí
8. 3. 2026 13:24
00:22

Oprava náměstí ve Znojmě dopadá na místní obchodníky
Domácí
8. 3. 2026 13:20
01:04

Já byl dobrý v prospěchu, ale špatný v chování, přiznal Petr Kolečko
Společnost
8. 3. 2026 13:00
01:39

Pavel je ve funkci tři roky, ve videu hodnotí svůj mandát
Domácí
8. 3. 2026 11:52
00:53

Americké velvyslanectví v Oslu zasáhl výbuch, příčiny policie nesdělila
Zahraniční
8. 3. 2026 10:42
01:11

Izrael v noci útočil na Írán a Libanon, úder na hotel v Bejrútu zabil čtyři lidi
Zahraniční
8. 3. 2026 10:30
01:04

Na Špičáku skákali recesisté přes louži
Domácí
8. 3. 2026 9:32

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.