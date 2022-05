VIDEO: Mladý motorkář v Modřanech narazil do zdi, záchranáři ho marně oživovali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladý motorkář v Modřanech narazil do zdi, záchranáři ho marně oživovali

Tragická nehoda se ráno stala v Modřanské ulici v Praze. Šestadvacetiletý motorkář tam narazil do překážky a havaroval do zdi, svým zraněním na místě podlehl. Modřanská ulice od Obchodního náměstí byla směru do centra asi tři hodiny uzavřena.

video: iDNES.tv