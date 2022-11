VIDEO: Motorkáři vytiskli 3D kost, z kotníku ji ztratil při nehodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kulhal by, trpěl bolestmi a nikdy by se naplno nemohl vrátit do života. Devětačtyřicetiletý motorkář Josef Ondráček měl ale štěstí. Hlezenní kost, která je nezbytná pro pohyb kotníku a tedy i pro chůzi, mu ve Fakultní nemocnici Brno nahradili implantátem vytištěným na 3D tiskárně.

video: iDNES.tv