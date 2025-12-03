Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky
3. 12. 2025 14:48 Domácí
Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta oznámil nominaci na mistrovství světa juniorů, kde Češi v posledních letech sbírají medailové úspěchy. Na ty budou chtít navázat například s Radimem Mrtkou, Petrem Sikorou či Adamem Benákem. Chybí naopak útočníci Petr Tomek nebo Marek Daníček. Z prozatímní šestadvacítky hráčů je osmnáct ze zámořských klubů.
