Fanoušci před utkáním Kanada - Česko ladili svoji formu

Čeští hokejisté hrají poslední utkání před čtvrtečním čtvrtfinále, od 16.20 svádí souboj s Kanadou. Výhra v základní hrací době by znamenala jisté první místo, pomoct mají i poslední posily David Pastrňák a Pavel Zacha, do branky se opět staví Lukáš Dostál. Fanoušci přicházeli do O2 arény v dobré náladě.

video: iDNES.tv