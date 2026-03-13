Neoliberální a neomarxistické kecy, přel se Bartoš s Munzarem kvůli bydlení
13. 3. 2026 11:44 Domácí
Poslanec Vojtěch Munzar z ODS mluvil o sociálním inženýrství. Ivan Bartoš za Piráty prohlásil, že ho nebaví neoliberální kecy, Munzar pak na oplátku odpověděl, že jemu vadí neomarxistické kecy.
