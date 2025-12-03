Muži hajlovali přímo pod kamerou, u toho se ještě nechali fotit
Kriminalisté pátrají po trojici mužů, kteří hajlovali před obchodem s židovskými suvenýry a fotili se u toho. Neznámí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Za nenávistné gesto jim hrozí až tři roky za mřížemi.
01:29
Modernizace nádraží v Týništi se odkládá
Domácí3. 12. 2025 18:14
00:19
Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let
Zahraniční3. 12. 2025 17:42
00:37
Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn
Zahraniční3. 12. 2025 17:26
04:22
Byl to šílený půlrok, vzpomíná svědek na nadřízeného Augustína z Redlovy "skupiny"
Krimi3. 12. 2025 16:58
00:47
Majitelé zchátralých budov v historickém centru Žatce si mohou oddechnout
Domácí3. 12. 2025 16:40
00:24
Muži hajlovali přímo pod kamerou, u toho se ještě nechali fotit
Domácí3. 12. 2025 16:34
00:26
Rumuni zneškodnili ukrajinský námořní dron, ohrožoval plavbu v Černém moři
Zahraniční3. 12. 2025 16:32
03:17
Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití
Domácí3. 12. 2025 16:10
01:13
Ženy jsou krvelačnější než chlapi, míní Novotný
Lifestyle3. 12. 2025 16:00
00:49
AI reklamy na kabelky Valentino vyvolaly vlnu kritiky u uživatelů
Zahraniční3. 12. 2025 15:50
23:36
Prezident není čtvrtá koaliční strana. Staří bílí muži o sestavování vlády
Domácí3. 12. 2025 15:00
02:06
Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky
Domácí3. 12. 2025 14:48
05:44
Chybí mi halušky a máma. Stihla jsem dobu peněz i zábavy, říká Adriana Sklenaříková
Společnost3. 12. 2025 14:00
02:23
Končící vláda pošle znovu rozpočet poslancům, když bude ve funkci 17. prosince
Domácí3. 12. 2025 13:48
00:57
Mladík odpálil ve Znojmě petardu, viděl ho při tom ředitel městské policie
Krimi3. 12. 2025 13:06
00:34
Kvůli obřím ňadrům jezdila na vozíku, po zmenšení prsou je žena šťastná
Lifestyle3. 12. 2025 12:48
05:01
Letní scéna Musea Kampa uvádí muzikál Klan Baťa. Zahrají v něm Marek Lambora i Tomáš Klus
Společnost3. 12. 2025 12:44
01:20
Speciál pro velitele policie v Královéhradeckém kraji
Domácí3. 12. 2025 12:38
Následující videa
03:17
Boj o každou minutu u srdeční zástavy pokračuje. ECMO zvýšilo naději na přežití
23:36
Prezident není čtvrtá koaliční strana. Staří bílí muži o sestavování vlády
02:06
Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky
02:23