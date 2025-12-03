Muži hajlovali přímo pod kamerou, u toho se ještě nechali fotit

Domácí | KRIMI
Kriminalisté pátrají po trojici mužů, kteří hajlovali před obchodem s židovskými suvenýry a fotili se u toho. Neznámí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Za nenávistné gesto jim hrozí až tři roky za mřížemi.
video: Policie ČR
