Muž podřízl svého psa, u soudu se přiznal

Děčínský soud začal projednávat otřesný případ týrání zvířat. Obžalovaný Bohumil Křikava podle obžaloby odvedl fenku stafordšírského retrívra do lesa, kde ji přivázal ke stromu. Klekl na ni a podřízl jí krk. Na místě ji pak ponechal svému osudu. Obžalovaný, kterého k soudu přivedla eskorta, protože si odpykává trest ve vězení za jinou trestnou činnost, pred soudem doznal vinu. Fenka útok přežila, pečují o ni v útulku.
video: iDNES.tv
