Muž si opakovaně stěžuje na hluk ze sousední základky

11. 3. 2026 5:32 Domácí
Sídlištěm v jihomoravském Mikulově se často nesou zvuky z hřiště a dalších prostor v okolí místní základky. Muž ze sousedství kvůli tomu bombarduje vedení města i školy a mluví o chybě projektanta. Se stížnostmi zatím neuspěl.
00:52
01:02
