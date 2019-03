VIDEO: Muzejníci po roce ukázali mince. Jejich původ není znám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muzejníci po roce ukázali mince. Jejich původ není znám

Zajímavý korunový poklad, který teprve loni přibyl do sbírek Východočeského muzea v Pardubicích, je od úterý k vidění v pokladně na pardubickém zámku. Do skleněné vitríny muzejníci vystavili 3788 jednokorunových a dvoukorunových mincí z let 1946 až 1948 nalezených v lese u Pardubic. . Jejich původ není dosud znám.

video: iDNES.cz