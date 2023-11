VIDEO: Muzeum v Roudnici nad Labem zaplnily krásné panenky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muzeum v Roudnici nad Labem zaplnily krásné panenky

Milovníky historických hraček a zejména starých panenek určitě zaujme výstava v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout zajímavé a mnohdy i vzácné exponáty, které pocházejí ze soukromé sbírky spolku Sběratelé panenek. Výstava historických panenek a hraček bude v Podřipském muzeu k vidění až do 12. ledna 2024. Muzeum je otevřeno vždy od úterý do pátku od 10 do 16 hodin.

video: iDNES.tv