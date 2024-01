VIDEO: „My tady vlastně dneska děláme piráty,“ vtipkoval Vondráček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hnutí ANO hájí obstrukce při jednání o návrhu vládní koalice na zavedení možnosti korespondenční volby pro české občany v zahraničí. Říká, že chce obstrukcemi přimět vládní koalici k jednání o kompromisu. „Já bych chtěl říct, že tomu se říká filibuster. Podle Wikipedie je to politická zdržovací taktika, spočívající ve dlouhém řečnění. To je normální, že my mluvíme déle,“ hájil už ve středu večer obstrukce ANO bývalý předseda Sněmovny za ANO Radek Vondráček.

video: PSP ČR