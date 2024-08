VIDEO: Na Americký bulvár v Nové Bystřici zaparkoval svůj Lincoln i Michael J. Fox Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muzeum veteránů v Nové Bystřici na Jindřichohradecku si pro návštěvníky připravilo novou expozici, která se jmenuje American Boulevard. Najdete tu třeba i auto herce Michaela J. Foxe. Část muzea návštěvníka přenese na předměstí New Yorku a do atmosféry padesátých až sedmdesátých let v USA.

video: iDNES.tv