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Na Babiše se v Budějovicích pískalo

Domácí
Prx: Ministři za Ano a premier Babiš přijeli odpoledne ba českobudějovické náměstí. Uvítalilo je nekolik desitek příznivců, ale i hlasitých odpůrců.
video: iDNES.tv
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