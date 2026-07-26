Na Benátskou přišel rekordní počet diváků, vzpomínalo se na zesnulé
26. 7. 2026 19:24 Domácí
Na festival Benátská! s Impulsem dorazil rekordní počet návštěvníků. Několik pódií hostilo české i zahraniční hvězdy. Nejzvučnějším jménem byli švédští Roxette. Během koncertů se hojně vzpomínalo na muzikanty, kteří již nežijí.
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