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Na borůvkové farmě začíná sběr bobulí

Domácí
Za vznikem borůvkové farmy na okraji Nového Veselí na Žďársku stojí výlet do jižních Čech. Právě tam se rodiče Daniely Pečínkové před lety poprvé setkali s pěstováním těchto plodů ve velkém. A jelikož měla rodina na Vysočině k dispozici vhodný pozemek, využila jej právě pro plantáž s kanadskými borůvkami.
video: iDNES.tv
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