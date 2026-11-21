Na Černé hoře zasněžují svahy od půli listopadu 2026
21. 11. 2026 7:56 Domácí
Už na konci příštího týdne by se v Krkonoších mělo začít lyžovat. SkiResort Černá hora–Pec plánuje zahájit sezonu v pátek 27. listopadu na Černé hoře. Před sezonou investoval 70 milionů korun, skipasy v průměru zdraží o osm procent. O dva týdny později se bude poprvé lyžovat v nové části skiareálu ve Špindlerově Mlýně, jehož středobodem je terminál u Labské přehrady.
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Na Černé hoře zasněžují svahy od půli listopadu 2026
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