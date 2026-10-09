Na čtyřicet dnů se zavřou tunely Pisárky a Hlinky
9. 10. 2026 12:20 Domácí
V pondělí 12. října začne kompletní uzavírka tunelů Pisárky a Hlinky. Omezení nutné kvůli obnově technologií potrvá 40 dnů. Hlavním důvodem opravy je technický stav tunelů, stáří a funkčnost technologií. Objízdná trasa pro šoféry, kteří sjedou z D1 a chtějí pokračovat k výstavišti, do Žabovřesk, případně směr Svitavy, povede přes Jihlavskou, Heršpickou a Poříčí. Pro opačný směr není oficiálně stanovena.
00:45
Newyorský mrakodrap Chrysler Building čeká rekonstrukce. Projde jí i slavná špička
Zahraniční9. 10. 2026 13:44
00:50
Nobelovu cenu míru obdržela bývalá komisařka OSN pro lidská práva Pillayová
Zahraniční9. 10. 2026 12:50
01:24
Koťata z útulku na výletě v akváriu. Pozorovala žraloky a rejnoky
Zahraniční9. 10. 2026 12:50
00:39
Brno začalo rozdávat pokuty za průjezd na červenou
Domácí9. 10. 2026 12:48
00:32
V Polsku po útocích na školách zadrželi přes deset lidí, teenageři hrozili smrtí
Zahraniční9. 10. 2026 12:44
01:13
Na čtyřicet dnů se zavřou tunely Pisárky a Hlinky
Domácí9. 10. 2026 12:20
00:31
Srnec uvázl v gymnáziu, zachránili ho myslivci
Krimi9. 10. 2026 12:20
00:42
Vychrtlá Adriana Lima překvapila fanoušky svou proměnou
Společnost9. 10. 2026 12:06
00:49
Céline Dion vyděsila fanoušky: V Paříži upadla na pódiu a zapomněla text slavného hitu
Zahraniční9. 10. 2026 12:00
00:34
Nové zubní centrum v Jevíčku začíná bez pojišťoven. Brzdí ho nedostatek lékařů
Domácí9. 10. 2026 11:30
02:04
David Pastrňák čtyřmi body řídil výhru Bostonu nad Utahem
Sport9. 10. 2026 10:28
00:49
Zaměstnanci moskevského supermarketu nadšeně vítali bývalého německého kancléře Schröder
Zahraniční9. 10. 2026 10:18
47:41
Havlíček: Do střední Asie vyvážíme zboží, ne lidská práva
Domácí9. 10. 2026 10:00
01:18
Loď USS Abraham Lincoln se po rekordně dlouhém nasazení vrátila do USA
Zahraniční9. 10. 2026 9:18
01:47
Zaplétání lana na lanovce Přehradní ve Špindlerově mlýně
Domácí9. 10. 2026 8:44
01:01
Agent ICE postřelil muže, který vezl v autě malé dítě
Zahraniční9. 10. 2026 8:40
00:29
Nová expozice o Sněžce v dolní stanici lanovky v Peci
Domácí9. 10. 2026 8:10
00:56
Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin
Domácí9. 10. 2026 8:02
00:41