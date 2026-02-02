Na čtyřproudovce je 32 děr, silničáři je opraví pomocí mikrovlnné technologie

Domácí
V silných mrazech čtyřproudovka vedoucí z Hradce Králové do Pardubic kolem opatovické elektrárny neobstála. Podél krajnice silnice I/37 ve směru na Pardubice se na úseku dlouhém dva kilometry objevilo 32 nových výtluků. Silničáři je budou až do čtvrtka opravovat pomocí mikrovlnné technologie.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:57

Sportovci z celého světa se sjíždějí do olympijské vesnice v Miláně
Zahraniční
2. 2. 2026 18:10
01:25

Noc s legendou - Arnold Schwarzenegger
Společnost
2. 2. 2026 17:12
00:52

Finální přípravy v olympijském festivalu
Domácí
2. 2. 2026 16:40
00:41

Německo ochromila stávka v městské hromadné dopravě
Zahraniční
2. 2. 2026 16:26
00:42

Na čtyřproudovce je 32 děr, silničáři je opraví pomocí mikrovlnné technologie
Domácí
2. 2. 2026 16:24
00:25

Otec a syn čelí obžalobě z obchodování s lidmi
Krimi
2. 2. 2026 16:16
01:44

Opilý řidič ve sněhu ujížděl policistům, v autě měl nezletilé
Krimi
2. 2. 2026 16:04
01:54

Vláda podpořila odklad superdávky o tři měsíce, oznámil Juchelka
Domácí
2. 2. 2026 15:34
01:29

Nemáme žádný zájem na eskalaci sporu s panem prezidentem, řekl Babiš
Domácí
2. 2. 2026 15:32
01:38

Trailer k filmu Ďábel nosí Pradu 2
Společnost
2. 2. 2026 15:16
01:25

Svišť Phil na Svišťův den předpověděl dalších šest týdnů zimy
Zahraniční
2. 2. 2026 15:08
00:49

Noční jízda tří aut na Polevském vrchu zničila běžkařskou trať
Domácí
2. 2. 2026 15:06
02:47

Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi, řekl Babiš
Domácí
2. 2. 2026 15:00
04:41

Papež by mohl navštívit Česko v roce 2028 nebo 2029, řekl nový pražský arcibiskup
Domácí
2. 2. 2026 14:48
00:50

Zamrzlé Lipno slouží jako silnice, ušetří 40 km
Domácí
2. 2. 2026 14:46
01:48

Samuel Saudek odmítl před soudem vypovídat
Krimi
2. 2. 2026 12:34
01:06

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery
Krimi
2. 2. 2026 12:28
03:47

Novým primasem českým se stane litoměřický biskup Stanislav Přibyl
Domácí
2. 2. 2026 12:22
00:33

Miss Adéla Štroffeková jako sexy brunetka
Lifestyle
2. 2. 2026 12:10
00:48

Kompletace balíčků pomoci v potravinové bance
Domácí
2. 2. 2026 11:56

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.