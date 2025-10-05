Na dálnici D3 na jihu Čech už mohou řidiči jezdit stopadesátkou

Domácí
Od dnešního rána začaly mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným u Českých Budějovic fungovat dopravní značky, které řidičům umožňují jet rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Ministerstvo dopravy tak spustilo pilotní projekt, na kterém si chce ověřit, zda lze zvýšit na nových a moderních úsecích dálnic bezpečně zvýšit rychlost.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

Na dálnici D3 na jihu Čech už mohou řidiči jezdit stopadesátkou
Domácí
5. 10. 2025 10:48
02:09

Fiala: Je logické, že vítěz voleb bude pověřen sestavením vlády
Domácí
5. 10. 2025 10:16
02:32

Babiš si řídil auto sám. Policistka ho musela nasměrovat do správných dveří
Domácí
5. 10. 2025 9:34
02:39

Prezident mě ještě nepověřil, bylo by předčasné, řekl Babiš
Domácí
5. 10. 2025 9:06
01:56

Stačilo mu 12 minut. Francouz vyjel na Eiffelovku na kole
Zahraniční
5. 10. 2025 9:06
01:05

Husitská církev vrací tvář bývalé synagoze v Hořicích
Domácí
5. 10. 2025 8:32
10:09

ZANIKLÉ TRATĚ: Král železnic v Brdech pohořel. Než dráhu dostavěl, zkrachoval
Technika
5. 10. 2025 0:06
01:29

Jméno se mnou jde, ale jsem na něj pyšná, říká Antonie Formanová
Společnost
5. 10. 2025 0:06
04:56:50

Kompletní záznam volebního studia iDNES.cz
Domácí
4. 10. 2025 22:18
01:36

Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se střídali Motoristé s Okamurou
Domácí
4. 10. 2025 22:04
15:29

Zeman: Fialu bych hnal k soudu. Z boje se neutíká, budu dál volit Stačilo!
Domácí
4. 10. 2025 21:56
04:16

Rakušan: Budeme tvrdou opozicí kontrolující vládu
Domácí
4. 10. 2025 21:38
00:40

Zaplaťpánbůh za tři mandáty, komentoval Jurečka krajský výsledek SPOLU
Domácí
4. 10. 2025 21:14
00:39

Hnutí ANO oslavovalo ve Zlíně vítězství ve sněmovních volbách
Domácí
4. 10. 2025 20:20
00:38

Nový poslanec Matěj Hlavatý za Starosty slaví úspěch v Hradci Králové
Domácí
4. 10. 2025 20:10
02:20

Dovedu si představi průsečík programů s Motoristy, řekl Havlíček
Domácí
4. 10. 2025 20:08
05:39

Zeleni jsou po patnácti letech ve sněmovně, situaci komentuje Gabriela Svárovská
Domácí
4. 10. 2025 20:02
02:24

Porazili jsme SPD, radoval se šéf Pirátů
Domácí
4. 10. 2025 19:44
00:26

Plzeňská radost ANO a Baxovo obhájení poslaneckého křesla
Domácí
4. 10. 2025 19:38
00:54

Jiří Pospíšil vítá, že komunisté nebudou ve Sněmovně
Domácí
4. 10. 2025 19:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.