Na dálnici D3 na jihu Čech už mohou řidiči jezdit stopadesátkou
5. 10. 2025 10:48 Domácí
Od dnešního rána začaly mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným u Českých Budějovic fungovat dopravní značky, které řidičům umožňují jet rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Ministerstvo dopravy tak spustilo pilotní projekt, na kterém si chce ověřit, zda lze zvýšit na nových a moderních úsecích dálnic bezpečně zvýšit rychlost.
00:55
Na dálnici D3 na jihu Čech už mohou řidiči jezdit stopadesátkou
Domácí5. 10. 2025 10:48
02:09
Fiala: Je logické, že vítěz voleb bude pověřen sestavením vlády
Domácí5. 10. 2025 10:16
02:32
Babiš si řídil auto sám. Policistka ho musela nasměrovat do správných dveří
Domácí5. 10. 2025 9:34
02:39
Prezident mě ještě nepověřil, bylo by předčasné, řekl Babiš
Domácí5. 10. 2025 9:06
01:05
Husitská církev vrací tvář bývalé synagoze v Hořicích
Domácí5. 10. 2025 8:32
10:09
ZANIKLÉ TRATĚ: Král železnic v Brdech pohořel. Než dráhu dostavěl, zkrachoval
Technika5. 10. 2025 0:06
04:56:50
Kompletní záznam volebního studia iDNES.cz
Domácí4. 10. 2025 22:18
01:36
Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se střídali Motoristé s Okamurou
Domácí4. 10. 2025 22:04
15:29
Zeman: Fialu bych hnal k soudu. Z boje se neutíká, budu dál volit Stačilo!
Domácí4. 10. 2025 21:56
04:16
Rakušan: Budeme tvrdou opozicí kontrolující vládu
Domácí4. 10. 2025 21:38
00:40
Zaplaťpánbůh za tři mandáty, komentoval Jurečka krajský výsledek SPOLU
Domácí4. 10. 2025 21:14
00:39
Hnutí ANO oslavovalo ve Zlíně vítězství ve sněmovních volbách
Domácí4. 10. 2025 20:20
00:38
Nový poslanec Matěj Hlavatý za Starosty slaví úspěch v Hradci Králové
Domácí4. 10. 2025 20:10
02:20
Dovedu si představi průsečík programů s Motoristy, řekl Havlíček
Domácí4. 10. 2025 20:08
05:39
Zeleni jsou po patnácti letech ve sněmovně, situaci komentuje Gabriela Svárovská
Domácí4. 10. 2025 20:02
02:24
Porazili jsme SPD, radoval se šéf Pirátů
Domácí4. 10. 2025 19:44
00:26
Plzeňská radost ANO a Baxovo obhájení poslaneckého křesla
Domácí4. 10. 2025 19:38
00:54