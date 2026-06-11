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Na deštivém Rock for People sklidili úspěch Electric Callboy a Gorillaz

Domácí
Padesát tisíc diváků v Hradci Králové hltá festival Rock for People, který v úterý odpoledne začal na letišti. Pořadatelům se podařilo přifouknout už tak obří areál Parku 360 a spolu s fanoušky zatím statečně čelí vytrvalému dešti. Udržet se ve festivalové lize mistrů navzdory středoevropské dopravní infrastruktuře, vysokým nárokům publika, rozmarům počasí i hudebních promotérů je nesmírně těžká věc. Ale značka RfP stále roste.
video: iDNES.tv
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