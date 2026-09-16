Psycholožka Sováková radí jak poznat manipulativního partnera
16. 9. 2026 0:06 Domácí
Právě nenápadný začátek podobných vztahů může být podle psycholožky Heleny Sovákové jedním z důvodů, proč člověk manipulativního partnera dlouho nerozpozná. Zpočátku může působit velmi pozorně, šarmantně a bezpečně.
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