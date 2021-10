VIDEO: Na Horním náměstí zaparkovala háčkovaná oktávka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Horním náměstí zaparkovala háčkovaná oktávka

Na Horním náměstí v Olomouci se objevil háčkovaný model auta. Jmenuje se Viktor a diplomovou prací umělkyně Jitky Havlíčkové. Instalace se vztahuje k oslavám 30. let olomoucké Galerie Caesar. 2. listopadu se v koná také vernisáž kolektivní výstavy 30 let Galerie Caesar / The 30th Anniversary of Caesar Gallery, která připomene většinu vystavujících autorů.

video: Galerie Caesar Olomouc