Na Hradecku pokračuje stavba dálnice D35

Na Hradecku pokračuje stavba dálnice D35

V úseku mezi Sadovou a Hořicemi pokračuje stavba dálnice D35 ve směru z Hradce Králové na Jičín. Stavbu si prohlédli ve středu dopoledne spolu s novináři premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka. Silnice by měla být hotová do tří let.

video: iDNES.tv