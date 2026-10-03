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Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut

Domácí
Na ilegálním tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní problémy. Na místě zajišťovala bezpečnost a případné přestupky bude řešit, řekl pražský policejní mluvčí Jan Daněk. Účastníci akce Europe illegal season end 2026 pak přejeli na parkoviště obchodního centra Metropole na pražském Zličíně.
video: xr, iDNES.tv
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