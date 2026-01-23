NA KAFI: Užít si pochvalu nás nikdo nenaučil, míní Veronika Šamonilová

Domácí
Dokážeme být úspěšné, zvládáme kariéru, rodinný život i péči o sebe sama. Se schopností multitaskingu se v podstatě rodíme. Přesto, když přijde pochvala či ocenění, mnohé z nás je nedokážou přijmout a celá situace je nám nepříjemná. Proč máme pocit, že nejsme ‚dost‘? „Jsme naučené být perfektní a nedělat chyby. Mnohé z nás si navíc pěstují imposter syndrom,“ vysvětluje v podcastu NA KAFI Veronika Šamonilová.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:34

Bojuji se závislostí na sladkém, přiznává moderátorka Alex Mynářová
Společnost
23. 1. 2026 0:06
40:35

NA KAFI: Užít si pochvalu nás nikdo nenaučil, míní Veronika Šamonilová
Domácí
23. 1. 2026 0:06
01:15

Vandal na Madeiře polil a zapálil Ronaldovu sochu
Sport
22. 1. 2026 19:40
00:58

Policisté použili proti demonstrantům v Minneapolisu slzný plyn
Zahraniční
22. 1. 2026 18:06
00:33

Podívejte se, jak vypadá brněnské přírodní kluziště z výšky
Domácí
22. 1. 2026 16:38
01:52

Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chybělo pár minut
Krimi
22. 1. 2026 16:24
00:30

Radary ve Stržanově? Správný krok, má jasno radnice
Domácí
22. 1. 2026 16:08
02:23

Trailer k filmu HŘÍŠNÍCI
Společnost
22. 1. 2026 15:48
00:42

Já skoro nepiju, říkal řidič policii. Pak se přiznal, že měl pivo za jízdy
Domácí
22. 1. 2026 15:46
00:57

Zelenskyj v Davosu jednal s Trumpem, pak zkritizoval Evropu
Zahraniční
22. 1. 2026 15:36
00:35

Osm milionů za devatenáct hodin pro sbírku SOS Kyjev, hlásí Ondráček
Domácí
22. 1. 2026 15:08
00:36

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka
Krimi
22. 1. 2026 15:06
01:52

Babiš ocenil změnu Trumpova postoje
Domácí
22. 1. 2026 15:00
01:04

Zadržení čínského občana je vážná věc, vážnější, než předvolání velvyslance, řekl Babiš
Domácí
22. 1. 2026 14:44
00:44

Na stavbě D11 na Trutnovsku začíná ražba tunelu Opevnění
Domácí
22. 1. 2026 14:44
00:59

Vlak ve Španělsku narazil do jeřábu, několik lidí je zraněných
Zahraniční
22. 1. 2026 14:36
01:00

Chci 50 tisíc mrtvých Rusů měsíčně, stanovil cíl nový ukrajinský ministr obrany
Zahraniční
22. 1. 2026 14:28
03:26

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů. Některé profese si polepší až o 9 procent
Domácí
22. 1. 2026 14:18
00:52

Brno bourá nedokončenou polikliniku, místo ní bude park
Domácí
22. 1. 2026 14:06
00:24

Zelenskyj dorazil do Švýcarska na jednání s Trumpem
Zahraniční
22. 1. 2026 13:56

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.