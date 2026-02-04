Na Karvinsku a v Ostravě symbolicky končí těžba černého uhlí

Domácí
Horníci vyvezli z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech ukončí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském revíru, ale i v celé České republice. V Ostravě se pak ještě koná slavnostně smuteční průvod od slezskoostravské radnice k chrámu Božského spasitele, kde se uskuteční bohoslužba za hornictví.
video: iDNES.tv
