Na koncert Eda Sheerana přijíždí do Hradce tisíce fanoušků

Historická událost v dějinách Hradce Králové je tu. Počet obyvatel se dnes a zítra takřka zdvojnásobí, už na první koncert Eda Sheerana se valí 50 tisíc lidí. Do města se od dopoledne sjíždí mladí fanoušci v tričkách anglické popové hvězdy, speciální autobusové linky odvážejí stovky návštěvníků do Parku 360 na letišti, kde to večer vypukne.

video: iDNES.tv