Na Krumlovsku otevřou dalších šest kilometrů dálnice D3
26. 11. 2026 8:32 Domácí
U Kaplice-nádraží na Českokrumlovsku ve čtvrtek řidiči přestanou sjíždět z dálnice D3 a nebudou muset přes železnici a pak se pomalu blížit k hranicím s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic totiž otevírá další skoro šestikilometrový úsek až ke Kaplici.
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Na Krumlovsku otevřou dalších šest kilometrů dálnice D3
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