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Na Masarykův okruh v Brně dorazil prezident Petr Pavel

Domácí
Po vzoru loňské tradice se na Autodrom Brno přijel v průběhu Velké ceny České republiky podívat prezident republiky Petr Pavel. Se svým fotoaparátem si šel užít i volný trénink Moto2, který ovládl český závodník Filip Salač.
video: iDNES.tv
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