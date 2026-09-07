Na místě bývalých Jaselských kasáren v Brně začíná výstavba bytů
7. 9. 2026 7:14 Domácí
Po téměř dvou dekádách začíná výstavba komplexu na místě opuštěného areálu, kde se natáčely Četnické humoresky. Někdejší Jaselské kasárny nahradí bytový komplex Akropole se zhruba 900 byty.
01:03
Tenistka Linda Nosková je ve čtvrtfinále US Open
Sport6. 9. 2026 22:42
02:25
Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let
Společnost6. 9. 2026 22:32
01:20
Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0, penalta na Tomáše Chorého
Sport6. 9. 2026 22:02
00:33
Babiš: Rostoucími cenami pohonných hmot se v pondělí bude zabývat vláda
Domácí6. 9. 2026 21:32
02:56
SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta Praha 2:1
Sport6. 9. 2026 20:46
01:07
Píšeme dějiny, dokázali jsme, co jsme chtěli, raduje se lídr AfD Siegmund
Zahraniční6. 9. 2026 20:20
24:00
Z KRAJE: Jaroslav Michal z Pangeo tours
Domácí6. 9. 2026 19:58
03:22
SESTŘIH: Jablonec - Slovan Liberec 1:2
Sport6. 9. 2026 18:10
02:44
SESTŘIH: Zlín - Teplice 1:3
Sport6. 9. 2026 18:10
03:35
SESTŘIH: Mladá Boleslav - Baník Ostrava 4:0
Sport6. 9. 2026 15:32
00:51
Pravidla hry se změnila, Američané by si to měli uvědomit, zní z Íránu
Zahraniční6. 9. 2026 14:36
00:25
Obvinění Západu z útoku v Lipsku jsou v podstatě začátkem války, řekl Lavrov
Zahraniční6. 9. 2026 14:18
01:34