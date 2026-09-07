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Na místě bývalých Jaselských kasáren v Brně začíná výstavba bytů

Domácí
Po téměř dvou dekádách začíná výstavba komplexu na místě opuštěného areálu, kde se natáčely Četnické humoresky. Někdejší Jaselské kasárny nahradí bytový komplex Akropole se zhruba 900 byty.
video: iDNES.tv
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