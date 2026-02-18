Na místě zbourané brněnské vily má vyrůst obří bytovka
18. 2. 2026 5:32 Domácí
Firma, která chce stavět mohutnou bytovku na Hlinkách poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené. Lidé z ulice to považují za účelový tah.
