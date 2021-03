VIDEO: Na nádraží ve Veselí postavili saunový vagon Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na nádraží ve Veselí postavili saunový vagon

U točny na vlakovém nádraží ve Veselí nad Lužnicí stojí v kolejích zarostlých trávou odstavené staré vagony. Mezi nimi pracuje několik mladých lidí. Přestože teploměr ukazuje necelých pět stupňů Celsia, mají na sobě jen mikiny a trička. Upravují materiál, který nosí do jednoho z vagonů. Za oknem v přední části je vidět do půl těla nahá postava. Je to Albert Fikáček (32 let). Podnikatel, dobrodruh a vedoucí projektu VlakFest, který se rozhodl postavit ve Veselí unikát – saunový vagon.

