Na nejrizikovější olomoucké křižovatce lidé jezdí na červenou
5. 6. 2026 4:56 Domácí
Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z jiného směru hned několik vozů, kterým už svítí červená. V Olomouci je to na křížení Rooseveltovy a Velkomoravské ulice natolik častý jev, že se místo stalo nejrizikovějším v celém kraji. S ukázněním šoférů by zde tak v budoucnu měly pomoci kamery a automatické pokutování.
00:51
Recept na pomelo-limetkový krém
00:26
Recept na mangové lassi
00:37
Recept na slaný koláč s kapustou a ořechy
00:48
Poutní kostel Monte Grisa v italském Terstu
Zahraniční5. 6. 2026 0:06
01:16
Cyklista nepřežil srážku s autobusem
Krimi4. 6. 2026 19:10
00:54
Nádrž u Lincolnova památníku je delší než mrakodrapy, chlubí se Trump
Zahraniční4. 6. 2026 17:04
00:34
Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu
Zahraniční4. 6. 2026 16:58
00:24
Centrum Jihlavy ochladí a zklidní nový mobiliář
Domácí4. 6. 2026 16:56
01:27
Opilý řidič v Jaroměři přes zákaz znovu řídil
Krimi4. 6. 2026 16:46
01:04
Peklo na D2 před Brnem. První nehodu nepřežil řidič, při další hoří dvě auta
Krimi4. 6. 2026 16:32
00:27
Musk vyčítá Británii smrt spoutaného mladíka. Zasévá rozkol, řekl Starmer
Zahraniční4. 6. 2026 16:32
00:36
Boeingu Lufthansy se na letišti zbortil podvozek
Zahraniční4. 6. 2026 16:24
02:19
Trailer k filmu Vládci vesmíru
Společnost4. 6. 2026 16:00
00:46
Plán na překladiště odpadu narazil v Ústí na odpor
Domácí4. 6. 2026 15:50
00:49