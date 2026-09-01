Na nové lávce v Děčíně jsou zkroucená prkna
1. 9. 2026 15:58 Domácí
Radnice v Děčíně řeší potíže s nedávno otevřenou lávkou pro pěší a cyklisty přes řeky Ploučnici a Labe. Lidé zakopávají o zkroucené pochozí dřevo, navíc jeho žalostný stav odstartoval prověřování, které odhalilo podezření z finančních machinací. Případem se zabývá policie.
00:21
Shelf cloud na čele studené fronty nad Hradcem Králové (31. srpna 2026)
Domácí1. 9. 2026 16:06
00:55
Na nové lávce v Děčíně jsou zkroucená prkna
Domácí1. 9. 2026 15:58
01:09
V Praze přistál zlatý Airbus. Vývoj trval tři roky
Technika1. 9. 2026 15:46
01:20
Nový norský král Haakon VIII. složil přísahu. Místo choti měl po boku dceru
Zahraniční1. 9. 2026 15:44
01:23
Motorkář ujížděl policistům na Hodonínsku téměř dvoustovkou
Krimi1. 9. 2026 15:36
00:49
Cisterna s hořlavou látkou se převrátila do příkopu
Krimi1. 9. 2026 15:16
00:50
Pornohvězda Bonnie Blue porodila, otce stále tají
Společnost1. 9. 2026 14:58
00:18
Liberecká slonice Bala si ve Walesu našla kamarádku
Domácí1. 9. 2026 14:10
00:46
Uzavření staré lávky kritizovali, na novou čekají dva roky
Domácí1. 9. 2026 13:58
00:30
Ve Zlínském kraji usedlo do lavic 5 500 dětí
Domácí1. 9. 2026 13:48
00:52
Smyčka Ečerova je nově připravena na prodloužení trati vedoucí přes tunel na Kamechy
Domácí1. 9. 2026 13:42
03:15
Paroubek, Kajínek a Sládek do klece. Nový projekt G MMA je pošle do oktagonu
Domácí1. 9. 2026 13:28
00:27
Příprava Vltavské filharmonie pokročila a projekt podal žádost o povolení záměru
Domácí1. 9. 2026 13:04
49:56
Industrial: Marcela Kubalová - Celý záznam
Domácí1. 9. 2026 13:00
00:26
Zkoušeli autonomní auto, narazili přímo do policie
Zahraniční1. 9. 2026 12:42
01:06
Indický guru si nechá líbat nohy vystrčené z kukaně
Zahraniční1. 9. 2026 12:42
01:02
Bude na vládě, aby rozpočet obhájila, řekl prezident Pavel
Domácí1. 9. 2026 12:36
00:19