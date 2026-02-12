Na novém terminálu v Klatovech se viklají žulové desky
12. 2. 2026 15:56 Domácí
Po převzetí přestupního terminálu v Klatovech ihned následovala reklamace na dodavatelskou firmu, kterou je Berger Bohemia. Jak tvrdí krajský zastupitel Ján Ridzoň, pro lidi je nebezpečné jít po velkých žulových deskách, mezi kterými jsou příliš velké mezery a navíc se některé viklají.
