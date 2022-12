VIDEO: Na nový most přes trať a řeku v Blansku vyjela první auta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na nový most přes trať a řeku v Blansku vyjela první auta

Na nový most, který spojuje Blansko se Starým Blanskem přes železniční koridor a Svitavu, vyjela první auta. Na most čekali obyvatelé města 70 let, stavět se začal loni v červenci. Díky němu už nebude nutné přejíždět přes železniční přejezd u zastávky Blansko město. Unikátní byla zejména metoda umístění nového mostu, nad řeku i trať totiž dělníci ocelovou část mostu vysouvali z jednoho břehu na druhý po speciální rampě.

video: iDNES.tv