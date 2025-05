VIDEO: Na okraji města vznikne zařízení pro energetické využití odpadů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zhruba 3500 tun komunálního odpadu vyprodukovali loni obyvatelé Žďáru nad Sázavou. Dnes putuje na skládku do Bratčic v Jihomoravském kraji a ke spálení do Brna. To se má změnit. Na okraji města, v průmyslové zóně mezi ulicemi Brněnská a Jihlavská, vznikne zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), kde se bude odpad likvidovat.

