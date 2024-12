VIDEO: Na Ostravsku se premiérově rozjede bateriový regionální vlak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tuzemskou železnici čeká premiéra, v neděli poprvé vyjede na pravidelné lince bateriový vlak, který umožní ekologický průjezd bez přestupu i tam, kde není dosud nataženo trakční vedení. Dvouvozová souprava na baterky bude jezdit na trase z Ostravy přes Studénku a Příbor do Kopřivnice, a to s pokračováním do Štramberku a Veřovic, základny pro výstup na beskydský Velký Javorník.

video: Škoda Group