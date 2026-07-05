Na poutním Velehradě se sešlo okolo 15 tisíc věřících na Národní pouti
5. 7. 2026 16:50 Domácí
Dvoudenní cyrilometodějské slavnosti a Dny lidí dobré vůle na Velehradě dnes vyvrcholily slavnostní bohoslužbou. Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, hlavním kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul.
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