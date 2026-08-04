Na Prachaticku se loučí s vojákyní, která zahynula při pádu vrtulníku
4. 8. 2026 10:40 Domácí
V kostele svatého Václava v Netolicích na Prachaticku se v úterý od 10 hodin koná poslední rozloučení s vojákyní, která 23. července nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom. Z politiků se pohřbu účastní například ministr obrany Jaromír Zůna. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč v kostele není, hlásí z místa reportérka iDNES.cz
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